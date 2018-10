Governo vai despender 2 milhões de euros na melhoria do sistema regadio de Santa Cruz

Realizou-se, há pouco, na Camacha, a apresentação da empreitada de remodelação do sistema de regadio, em Santa Cruz, num investimento que ascende os 2 milhões de euros, que contempla a melhoria em cinco levadas, numa extensão superior a 29 kms.

A apresentação contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque que destacou a importância desta obra para melhorar a eficácia da distribuição da água aos agricultores salientou ainda que este património recuperado garante a segurança pedonal dos turística que frequentam as levadas. Miguel Albuquerque disse que a empreitada se prolonga mais um ano e meio e que o valor gasto na requalificação dos canais ascende os 2 milhões de euros.

A presidente da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), Nélia Sousa referiu que a obra vai reduzir as perdas, melhorar a eficiência da gestão do sistema, aumentado a quantidade de água distribuída aos agricultores e melhoria na segurança dos canais pedestres.