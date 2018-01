Governo vai abrir concurso para requalificação e exploração do Forte de São João Baptista

O Governo Regional, através da vide-presidência, vai abrir um concurso para requalificação do Forte de São Baptista, em Machico e futura exploração turística.

A decisão foi tomada na reunião de hoje do conselho do governo e é justificada com a necessidade de recuperar e rentabilizar um imóvel que é património regional e está, há vários anos, ao abandono.

Pedro Calado confirmou o interesse de empresários em rentabilizar o forte, transformando-o numa unidade hoteleira. O vice-presidente do governo garante que o património será preservado e que esta opção também vai criar postos de trabalho em Machico.

Na reunião de hoje, o governo também decidiu louvar publicamente pelo sucesso das Festas do Natal e Fim de Ano, “todos os profissionais envolvidos na sua realização, com particular ênfase para as forças policiais, protecção civil e saúde”, bem como os profissionais e empresários de hotelaria e “a população em geral”.