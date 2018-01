O Governo Regional da Madeira manifesta o seu pesar pelo falecimento do Eng.º Rui Martins, conhecido profissional, ligado à fotografia e ao vídeo, cujas produções muito contribuíram para promover as paisagens, usos e costumes da Região Autónoma da Madeira.

Aos familiares e amigos, o Presidente do Governo Regional endereça as mais sentidas condolências, relevando o legado importante do Eng.º Rui Martins na produção audiovisual.