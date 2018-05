Governo Regional entrega 20 viaturas eléctricas à comunidade do Porto Santo

No próximo dia 3 de Junho de 2018, pelas 12 horas, decorre, no Auditório do Centro de Congressos do Porto Santo, a apresentação pública do Programa de Mobilidade Eléctrica -- desenvolvido entre a EEM e a Renault -- que se materializará com a entrega de 20 viaturas eléctricas à comunidade local.

A sessão de abertura contará com a intervenção de Rui Rebelo, Presidente do Conselho de Administração da EEM e do Director do Programa de Veículos Eléctricos e ‘New Business’ do Grupo Renault, Eric Feunteun. A cerimónia será presidida pelo vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado.

O Governo Regional da Madeira, através da vice-presidência do Governo Regional e da Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. (EEM) e em parceria com a empresa Renault, S.A., tem vindo a desenvolver um programa ambicioso de desenvolvimento de soluções de mobilidade eléctrica, que está integrado num projecto mais vasto denominado ‘Porto Santo Sustentável – Smart Fossil Free Island’.

Este projecto tem por objectivo tornar a Ilha do Porto Santo num território europeu sem combustíveis fósseis e emissões quase nulas de dióxido de carbono, visando garantir, a médio e longo prazos, a sua sustentabilidade ambiental, social e económica e em simultâneo, criar um factor diferenciador para aquela ilha.

Programa da apresentação:

12h00 - Boas vindas

12h05 - Breve apresentação do projecto Porto Santo Sustentável - Smart Fossil Free Island - Rui Rebelo, Presidente do Conselho de Administração da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM)

12h10 - O projecto de mobilidade eléctrica da Renault em parceria com a EEM - Eric Feunteun, Director do Programa de Veículos Eléctricos e New Business do Grupo Renault

12h20 - A relevância do projecto Porto Santo Sustentável - Smart Fossil Free Island para a Região Autónoma da Madeira e em especial para o Porto Santo - Pedro Bettencourt Calado, Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira

12h30 - Entrega das viaturas eléctricas à população e entidades abrangidas no âmbito do projecto de mobilidade eléctrica da Renault em parceria com a EEM, na Estrada Regional 111, junto ao Cais de Porto Santo.