Governo Regional da Madeira e autarquias gastaram 2,4 milhões em festas

Bom dia caro leitor. 2,4 milhões em festas são as conta dos eventos realizados pelo Governo Regional e autarquias em toda a ilha durante 2018, valor que vai aumentar até ao final do ano. O Turismo e a Câmara Municipal do Funchal são as entidades que mais gastam em animação. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira que poderá ler na página 22.

Como foto ilustrativa saiba que nove ‘máquinas’ chegaram no ferry. Mais de 100 entusiastas aguardaram pela chegada das viaturas que irão participar no Rali Vinha Madeira, pese embora apenas um veículo tenha saído com a ‘cara’ destapada. É também nesta edição que lhe damos a conhecer tudo sobre a prova rainha do automobilismo madeirense numa revista de 64 páginas e num guia de bolso.

Ainda sobre a operação ferry, saiba que esta pode acabar ao fim de um ano. O Governo Regional quer a linha a funcionar durante três anos, mas o Grupo Sousa pode rescindir o contrato mais cedo. Quanto ao transporte de carga no navio, é legal.

Em termos políticos, Emanuel Câmara diz-se discriminado pelo Governo de Miguel Albuquerque e na ‘ilha dourada’ os empresários acreditam no ‘salvador’ mês de Agosto.

