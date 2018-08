Governo, autarquia e Santa Casa da Misericórdia acordam requalificação dos serviços públicos na Calheta

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, reuniu, no final da passada semana, com o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles e dois vereadores, para acordar sobre o plano de requalificação dos Paços do Concelho e reconversão dos edifícios circundantes.

Na reunião, onde estiveram também presentes o director regional adjunto de Finanças, Rogério Gouveia, e a directora regional da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da RAM, Lina Camacho, ficou decidido lançar o concurso público para a elaboração do projecto da obra de construção e reconversão dos edifícios onde funcionam, actualmente, alguns serviços públicos, numa acção concertada entre Câmara Municipal da Calheta, Governo Regional e Santa Casa da Misericórdia.

O lançamento de concurso de ideias para elaboração do projecto para a obra de construção será realizado ainda este ano, comprometendo-se o Governo Regional em apoiar a Câmara Municipal, através da realização do levantamento topográfico de toda a zona, de maneira a ser possível dar início ao projecto.

De acordo com o vice-presidente, o Governo Regional deixou também o compromisso de colaboração, uma vez que alguns dos edifícios a reabilitar pertencem à Região e lá estão instalados o Serviço de Finanças e a esquadra da PSP.

“O que se pretende com esta requalificação é agregar o maior número de serviços, de forma a resolver as situações que careçam de intervenção e, ao mesmo tempo, prover o município da Calheta de melhores instalações e de melhor qualidade de serviços para os trabalhadores e os próprios utentes”, assegura Pedro Calado, realçando que esta obra possibilitará renovar os Paços do Concelho e, sobretudo, revitalizar a vila da Calheta.

A compra do imóvel, onde passarão a funcionar os serviços, foi formalizada no passado mês de Junho pela autarquia. Trata-se de um prédio com cerca de três mil metros quadrados, confinante ao prédio onde actualmente estão instalados os Paços do Concelho e que era propriedade da Santa Casa da Misericórdia da Calheta.

Por outro lado, pretende-se também englobar um maior número de serviços no mesmo espaço físico, nomeadamente o arquivo municipal que actualmente funciona em edifício arrendado pelo município, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, a criação de um posto de informação turística, gabinete de protecção civil, sala de exposições, entre outras.