‘Gincana Cultural’ da Escola Horácio Bento de Gouveia assinala 10 anos com nova edição

A escola Horácio Bento de Gouveia, através do Grupo de História, está a assinalar 10 anos de Gincana Cultural, uma iniciativa que nasceu no ano lectivo 2007/2008, numa altura em que a cidade do Funchal assinalava os seus 500 anos. A Gincana Cultural, realizada através de equipas de cinco alunos e um adulto (professor, funcionário ou encarregado de educação), que percorriam um percurso de forma a valorizar a história e a cultura do Funchal, foi a forma encontrada pela escola para associar-se às comemorações da cidade, através de temas como 100 anos da República; 100 anos da participação de Portugal na guerra; 200 anos de turismo na Madeira; 600 anos do início da expansão marítima; museus do Funchal; os 30 anos da HBG, entre outros.

Este ano o tema escolhido é o 10.º aniversário da Gincana Cultural, numa altura em que se coemora o Ano Europeu do Património Cultural. Participam cerca de 800 participantes, dos quais 89 são encarregados de educação, número que revela o impacto positivo desta iniciativa junto das famílias dos alunos.

A iniciativa acontece na próxima sexta-feira, 27 de Abril e arranca às 9h30, no Jardim Municipal. Este ano o evento contará com a presença do secretário da Educação, Jorge Carvalho.