Funchal recebe conferência nacional sobre Cidades Inteligentes na sexta-feira

O Funchal foi um dos sete municípios escolhidos em todo o país pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e pela Universidade Nova de Lisboa, através da Nova IMS – Information Management School, para integrar a ‘Smart Cities Tour 2018’, uma iniciativa de âmbito nacional, que contará ainda com o apoio da Altice, dos CTT e da Fundação AIP.

A ‘tour’ está a percorrer o país ao longo de três meses, com o objectivo de sentir o pulso das ‘Cidades Inteligentes em Portugal’, e envolve as forças vivas de cada território, a academia e as empresas, no sentido de dar a conhecer os principais desafios e os melhores projectos que os municípios da rede têm desenvolvido nas diferentes dimensões em causa.

Na próxima sexta-feira, dia 16 de Março, a Reitoria da Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas) vai, assim, acolher o evento organizado pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), cujo o grande tema será o Turismo.

As entradas são livres, mas sujeitas a inscrição online (em www.anmp.pt: http://www.anmp.pt/anmp/pro/eve/eve216fi34A.php?xeve=S8FUN).

Paulo Cafôfo sublinha que o actual executivo definiu, desde o mandato anterior, “um compromisso estratégico com a progressiva transformação do Funchal numa ‘Cidade Inteligente’, que pudesse responder aos desafios do futuro, colocando a tecnologia ao serviço das pessoas e do seu bem-estar. O Funchal tornou-se, desde então, numa das autarquias portuguesas que mais tem apostado na modernização de procedimentos no serviço prestado, não só aos munícipes, mas a todos aqueles que nos visitam, com um trabalho substancial em termos de modernização administrativa, participação, inovação e sustentabilidade”. “Este é mais um reconhecimento disso mesmo”, frisa o autarca.

O presidente mostra-se ambicioso para o que se segue: “Hoje em dia, a partilha de informação é fundamental. Daí a importância de continuarmos na vanguarda da discussão destes temas, como fizemos tão bem no ano passado, com a 1ª edição do Smart Funchal e, como faremos agora, com esta demonstração de confiança no nosso trabalho da parte da ANMP, da Universidade Nova e dos demais parceiros de renome envolvidos.”

No Funchal, ao longo de todo o dia na próxima sexta-feira, serão debatidos temas como: atracção de turistas e novos modelos de publicidade; realidade aumentada; dados abertos; indução de novas visitas; plataformas de gestão; transparência; legislação; indicadores e métricas.

A sessão de abertura vai contar com: o coordenador da Smart Cities Tour 2018, Miguel de Castro Neto (NOVA IMS), o vice-presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, António Almeida Henriques, e o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.

O primeiro painel será, por sua vez, composto pelos representantes dos parceiros do evento, nomeadamente a Altice, os CTT e a Fundação AIP.

À tarde, os oradores convidados pela Câmara Municipal do Funchal serão: Nuno Nunes (M-ITI – Madeira Interactive Technologies Institute), José Luís Sousa (ACIN iCLOUD Solutions), Valentina Nisi (M-ITI), Susana Gonzaga (Universidade da Madeira), César Rosa (Diretor do Departamento de Modernização Administrativa da CMF) e Raquel Brazão (Diretora do Departamento de Economia e Cultura da CMF).