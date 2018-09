Bom dia caro leitor. ‘Funchal congestionado’ é o título que faz manchete na edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO. As obras por todo o lado na baixa funchalense complicam o trânsito no arranque do ano lectivo, sendo que, ainda na área do ensino, a tranquilidade e equidade são propósitos de quem gere a Educação.

Noutro campo, a “Madeira deve ser toda zona de baixa tributação”. A ideia é defendida por António Lobo Xavier numa entrevista de duas páginas concedida ao nosso matutino.

Nesta edição saiba ainda que a Taça do Mundo de Paratriatlo volta à Região em 2019, que uma ultrapassagem foi fatal para um motociclista de 42 anos, e que nas propostas culturais o SCAT oferece uma nova temporada a projectos madeirenses.

