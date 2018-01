Fado e Cantar dos Reis amanhã à noite em São Martinho

O cantar dos Reis em São Martinho é uma das tradições mais vividas pela população, razão pela qual a Junta de Freguesia, procurando ir ao encontro das vivências dos seus fregueses, volta a colocar esta data no seu calendário de actividades.

Ao longo desta sexta-feira, 5 de Janeiro, véspera do dia de Reis, voltam a acontecer os habituais tocares e cantares em diversas zonas da freguesia.

Nas escolas do 1º ciclo do ensino básico, a Junta de Freguesia procederá à entrega dos típicos Bolo Rei. Já na sede da Junta, a manhã será preenchida pela visita de um grupo proveniente do Ginásio de São Martinho e à tarde é a vez dos alunos da Escola do 1º ciclo.

Ao entardecer, por volta das 20 horas, o ambiente de festa continua no Salão Paroquial de Santa Rita, com os cantares tradicionais, entoados na noite do dia 5 para o dia 6.

Depois, sobe ao palco um leque de vozes do fado madeirense para uma noite dedica à canção tradicional portuguesa. Pelo recinto vão passar diversos fadistas conhecidos no meio musical madeirense, numa lista encabeçada pelo fadista Rui Fernandes, acompanhado à guitarra por Helder Caldeira e na viola por Zeferino Gonçalves.

Esta iniciativa da Junta de Freguesia de São Martinho conta com a colaboração do Grupo Amantes do Fado Funchal e tem como objectivo descentralizar as actividades culturais, levando este tipo de programação aos diversos pontos da freguesia.