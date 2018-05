Estado reforça verbas para IPSS e regressados da Venezuela

Da reunião que se realizou hoje, em Lisboa, entre a secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, e a secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, resultou um reforço das verbas para a área social destinados à Região.

Concretamente, foi garantida, no curto prazo, uma transferência de cerca de 400 mil euros para actualizar todos os acordos de cooperação vigentes com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). ESte valor corresponde a uma actualização de 2.2%, com efeitos reportados a Janeiro de 2018.

Igualmente confirmado o incremento dos apoios a cidadãos carenciados regressados da Venezuela, em aproximadamente 900 mil euros.

Do encontro com Cláudia Joaquim, ficou também o compromisso de serem revistos, em alta, os valores afectos a estabelecimentos e serviços da Acção Social, concretamente Equipamentos Residenciais para Idosos (Lares) e Serviço de Ajuda Domiciliária.

De referir que a presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Augusta Aguiar, também participou da reunião.