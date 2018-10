Estação de Biologia Marinha do Funchal comemorou 19.º aniversário com noite aberta ao público

A Estação de Biologia Marinha do Funchal promoveu, este fim-de-semana, uma noite aberta ao público, com o intuito de mostrar à população as actividades que se realizam na estação, tanto na componente de investigação, como na componente de educação ambiental.

O evento contou com a presença da Vereadora Idalina Perestrelo, que tem o pelouro da Ciência e Recursos Naturais na Câmara Municipal do Funchal, e assinalou, igualmente, o 19º aniversário da Estação de Biologia Marinha do Funchal.

Desde há vários anos que a estação abre as suas portas ao público algumas noites por mês, durante o período de Verão. Isso mesmo já tinha acontecido no passado dia 15 de setembro, numa Noite Aberta dedicada aos ‘Mariscos da Madeira’, tendo voltado a acontecer este sábado, desta feita a respeito do projecto ‘Mistic Seas’, naquela que foi a última Noite Aberta de 2018.

O evento visou transmitir a importância da biodiversidade marinha da Madeira, através de um debate descontraído entre cientistas marinhos, disseminadores do projecto ‘Mistic Seas’ e todos os entusiastas presentes, tendo sido complementada por uma visita guiada à estação.