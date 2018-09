Escola Francisco Franco acolhe 850 novos alunos

Durante o dia de hoje, a Escola Secundária de Francisco Franco está a receber os novos alunos numa sessão de boas-vindas que conta com a presença do presidente do conselho executivo, António Pires.

A sessão tem como principal finalidade dar a conhecer a escola aos novos alunos, através de uma visita guiada com o director de turma. Os encarregados de educação também marcam presença e participam da visita pela escola.

A apresentação decorre no ginásio central da escola, divido em quatro turnos e por agrupamentos e decorre entre as 9h30 e as 16h30.