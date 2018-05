Encontro Regional Sobre o Mundo do Trabalho do PCP contou com mais de 100 participantes

O PCP realizou ontem, no Centro Cívico de Santo António, o Encontro Regional Sobre o Mundo do Trabalho, para fazer uma análise aos problemas laborais da Região.

A sessão de encerramento do Encontro Regional contou com a intervenção do Coordenador Regional do PCP, Edgar Silva e com a intervenção de Francisco Lopes, membro do Secretariado e da Comissão Política do Comité Central do PCP e Deputado à Assembleia da República.

O encontro contou com mais de 100 participantes.