A eleição interna do PSD-Madeira realiza-se no dia 14 de Dezembro, confirmou há pouco Pedro Calado, no final da Comissão Política Regional.

O congresso regional, por seu lado, realiza-se nos dias 19 e 20 de Janeiro.

O membro da Comissão Política anunciou ainda que o Jantar de Natal está agendado para 13 de Janeiro, no Madeira Tecnopolo.