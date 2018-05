Edifício ‘Golden’ à venda

Até Agosto arranca o processo de alienação do emblemático Edifício Golden Gate onde está instalada a Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, a Direcção Regional da Agricultura, a Direcção Regional do Património – Serviços de Informática e o Instituto de Desenvolvimento Empresarial. É este o assunto, acompanhado por uma grande fotografia, que faz manchete na edição deste sábado, no DIÁRIO de Notícias da Madeira, cujos contornos são revelados, no interior do matutino, pelo jornalista Victor Hugo.

Ao lado há uma outra chamada de capa com fotografia: “Campelos no radar do Marítimo - Provável substituto de Daniel Ramos treinou Vitória de Guimarães”, conforme revela o jornalista Emanuel Rosa.

Ainda na área do Desporto fique a saber que “Ronaldo tenta ganhar hoje a quinta ‘Champions’” e que “Árbitros reclamam dinheiro à AFM”, este último assunto esmiuçado pelo jornalista Nélio Gomes.

“Calado envolvido em adjudicação irregular” é outra das chamadas de capa de hoje, uma notícia da autoria do jornalista Élvio Passos.

“Exposição excepcional” é outro dos assuntos em foco na primeira página de hoje: “Associação Portuguesa de Museologia elege ‘As Ilhas do Ouro Branco’ como ‘Melhor Exposição Temporária’. O Presidente da República dá os parabéns à Madeira”, como conta a jornalista Paula Henriques.

Finalmente, “CMF e Junta evitam manutenção de percurso no Monte” é outro dos assuntos quentes da edição deste sábado.

