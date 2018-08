Economia da Madeira está a crescer há cinco anos

O Indicador Regional de Actividade Económica (IRAE) revela que, no mês de Maio de 2018, a actividade económica regional registou uma nova aceleração, mantendo a tendência de subida verificada no mês de Abril.

De acordo com nota da Direcção Regional de Estatística da Madeira, “completa-se assim, um ciclo de 5 anos de crescimento contínuo da economia madeirense, no qual naturalmente existiram períodos de crescimento mais intenso (o máximo naquele período foi atingido em Novembro de 2016) e momentos de aceleração e desaceleração, como é caraterístico de qualquer economia”, frisa.

Lembra a DREM que o IRAE “é um instrumento de síntese que tem como objetivo facilitar o acompanhamento atempado da evolução da economia regional, nomeadamente no que se refere à sua direção e magnitude das flutuações, não se apresentando como um substituto de outras estatísticas oficiais, nomeadamente no que se refere à taxa de variação homóloga do Produto Interno Bruto (PIB)”.