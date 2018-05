É importante investir nas crianças

Na apresentação do Concerto do Panda (que se realiza no próximo sábado no Parque de Santa Catarina), uma iniciativa organizada pelo DIÁRIO de Notícias da Madeira e pela Câmara Municipal do Funchal, com o apoio da NOS Madeira e da Empresa de Cervejas da Madeira, Madalena Nunes destacou a importância de investir nas crianças para o desenvolvimento do território, salientando que “todo o investimento que fizermos nelas é uma aposta no presente mas também no futuro”.

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal, que tem o pelouro do desenvolvimento social, sublinhou que este trabalho na aposta das crianças é feito na autarquia funchalense todos os dias e que esta iniciativa é a realização de mais uma oferta cultural, diversificada na cidade do Funchal.

“Da música à dança, do teatro à literatura, das artes performativas aos espectáculos de rua, tudo temos tido com investimento nosso mas também com investimentos dos parceiros que trabalham em prol da nossa cidade”, disse Madalena Nunes, acrescentando “só assim conseguimos usar estes eventos como promoção de uma cultura artística”.