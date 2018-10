Duarte Nuno Dória anuncia que deixará de ser dirigente do PSD-Madeira

Duarte Nuno Dória, um dos primeiros ‘100 do Almirante’ que acompanhou Miguel Albuquerque até à vitória nas Regionais de 2015, anunciou esta noite na sua página do Facebook que deixará de ser dirigente do PSD-Madeira.

O anúncio surge acompanhado da notícia do DIÁRIO sobre a marcação da data das próximas eleições internas do PSD-Madeira.

“As eleições internas e as datas do Congresso estão marcadas. Aproveito para anunciar que este será o meu último Congresso enquanto dirigente do PSD-M com esta liderança política. Foi uma honra muito grande ser dirigente deste enorme partido e ter honrado a minha herança política familiar”, começa por escrever o gestor.

“Atingi o cargo mais elevado, dentro da estrutura partido, que alguma vez um Dória (uma grande família social-democrata que tem dado excelentes quadros ao Partido e a quem o Partido muito deve) atingiu e devo essa honra a quem me convidou, o Dr. Miguel Albuquerque. Saio com a mesma discrição que entrei, com o sentimento de dever cumprido e sem dever nada a ninguém, e saio para dar a oportunidade a outra pessoa que se identifique mais com o projecto actual do partido, alguém que participe mais activamente e com maior entusiasmo, alguém com muita vontade de acrescentar mais ao Partido. Eu dediquei os meus últimos 8 anos ao Partido, primeiro no ‘Tempo de Mudança’ e depois na ‘Renovação’ de Miguel Albuquerque”, acrescenta o também opinador do DIÁRIO.

“Fui um dos primeiros ‘100 do Almirante’ que esteve com Albuquerque, estive muito presente nas dificuldades de estar na oposição interna do Partido e estive pouco presente depois das vitórias para as quais tanto trabalhei. Entre estar pouco presente e não estar presente, é natural a minha saída. Há que saber estar e saber sair. Eu vou sair”, conclui Duarte Nuno Dória, que tem sido crítico de algumas opções sobretudo na área da Saúde, área onde foi uma das figuras mais destacadas do PSD antes da vitória nas Regionais de 2015 e depois de ter contribuído para o programa de governo do PSD na área da Saúde.