Dois vinhos da Madeira na lista dos 65 para 2018

O bual 1957 ‘Blandy’s Vintage’ e o vinho branco de 2015 ‘Terras do Avô’ integram a lista de 65 vinhos para 2018, publicada pela Visão na última revista do ano.

O vinho de Blandy’s, com engarrafamento em 2017 de colheita de 1957, surge no top ten dos ‘generosos’ e é apresentado como “um Madeira sublime, concentrado e rico no aroma, elegante e harmonioso”. Custa 265 euros e já havia sido apresentado como vinho Altamente Recomendado “de doçura intensa mas equilibrada, com um perfil com uma certa descrição inicial muito sedutora” pela revista de Vinhos.

Por seu lado, o DOP madeirense ‘Terras do Avô’, de Duarte Caldeira & Filhos - Seixal Wines, é o mais barato entre os ‘grandes vinhos’ da selecção feita por Manuel Gonçalves Silva que aconselha os leitores a descobrirem, por 13 euros, um vinho “a beber fresco à temperatura de 10/12º C, de preferência à mesa com pratos de mariscos e de peixe ou com simples petiscos”.