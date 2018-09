Dois mil visitantes em dia de aniversário no Hospital Dr. Nélio Mendonça

O Hospital Dr. Nélio Mendonça contabilizou cerca 2000 visitantes no dia de aniversário, 9 de Setembro. Um dia depois da dinamização de diversas actividades no Hospital Dr. Nélio Mendonça, integrada nas comemorações do 45º aniversário, o balanço é positivo. No período de visitas que excepcionalmente foi alargado das 11 às 20 horas, foram registados mais de 1.800 visitantes aos doentes internados. Nos ‘stands’ informativos e visitas guiadas foram registadas cerca de 200 pessoas ao longo do período em que decorreram as actividades no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Dado o impacto positivo junto da comunidade, que excedeu as expectativas, o Serviço de Saúde da RAM decidiu manter o espaço informativo junto à Recepção do Hospital Dr. Nélio Mendonça ao longo desta semana, até sexta-feira (14 de setembro), no horário compreendido entre as 11 horas às 15h:30. Recorde-se que neste espaço estão disponíveis ‘stands’ alusivos à saúde e serviços de apoio, onde utentes, familiares e visitantes poderão aproveitar a oportunidade para conhecer os serviços e para esclarecer alguma das suas dúvidas. Falamos dos seguintes serviços: Serviço de Sangue e Medicina Transfusional, através da dinamização da dádiva de sangue, do Gabinete de Apoio ao Utente, com informações Gerais ao Utente e Inscrições no Portal do Utente, o Serviço Social com ‘stand’ informativo sobre as diferentes respostas sociais, do PPCIRA com as recomendações aos nossos visitantes, no âmbito da prevenção e controlo de infecção em ambiente hospitalar.

Até sexta-feira, dia 14 de Setembro, ainda será possível visitar alguns dos serviços que estiveram envolvidos directamente nas comemorações, mediante agendamento prévio, através do Gabinete de Comunicação do SESARAM (comunicacao@sesaram.pt | 291705753).

Recorde-se que, pela primeira vez, o Serviço de Saúde da RAM (SESARAM E.P.E) promoveu a realização de visitas guiadas à população, a vários Serviços hospitalares, que estão por trás da prestação de cuidados de saúde, nomeadamente: Serviço de Aprovisionamento, Serviços Farmacêuticos, Serviço de Transportes, Laboratório de Análises Clínicas, Núcleo de Alimentação, Central de Esterilização, Centro de Simulação Clínica da Madeira (neste último, foram concentradas as seguintes áreas: Serviço de Instalações e Equipamentos e Serviço de Tratamento de Roupas/Resíduos Hospitalares).

Com a dinamização desta iniciativa, o SESARAM quer dar a conhecer a diversidade dos serviços prestados, esclarecer eventuais dúvidas e revelar a complexidade e rigor das actividades inerentes à prestação de cuidados de saúde.

No SESARAM, cerca de 5.000 colaboradores prestam serviços de qualidade, assentes em princípios de humanidade, de segurança e de rigor. O Hospital Dr. Nélio Mendonça cumpre-se quotidianamente numa cultura de proximidade na prestação de cuidados ao utente, onde a competência de cada um dos profissionais fortalece a grandeza deste nosso hospital e revigora a plena humanização e respeito pelos utentes.

No hospital existe um esforço diário e permanente com o primordial objectivo de dar o melhor tratamento possível aos doentes e de alcançar uma elevada promoção e protecção da saúde das pessoas e populações, através de um atendimento de qualidade, com eficiência e humanidade no quadro dos recursos disponíveis e das capacidades instaladas.