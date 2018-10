Dia de acerto de contas

Há cinco assuntos previstos para esta terça-feira orçamental que convém saber:

. Os deputados estão reunidos na ALM. E na primeira hora de plenário, que pode seguir de perto no nosso liveblog. Paulo Cafôfo está no centro das atenções.

. As questões orçamentais estão na ordem do dia e levam Pedro Calado a Lisboa. O Vice-Presidente tenciona ser recebido no Ministério das Finanças. Em cima da mesa as verbas da República para o novo hospital, envoltas em acesa polémica.

. No Dia Mundial da Alimentação vamos ficar a conhecer os hábitos alimentares da população adulta da Madeira, num estudo que vai ser apresentado no salão nobre do Governo Regional, pelas 11h30.

. No Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos, já arrancou, com atraso, o I Congresso de Economia Social da Madeira, que tem como tema: ‘Sustentabilidade, Inovação e Empreendedorismo Social’. Daqui a pouco saberemos o que há de novo.

. Às 19h há jogo da Selecção de Portugal-Bósnia Herzgovina, no Estádio dos Barreiros, numa partida de apuramento para o Campeonato da Europa de sub-21 de 2019. O DIÁRIO tem 4 bilhetes para oferecer. Esteja atento ao nosso Facebook.