Dez grupos de oito países integram VII Gala Internacional de Etnografia e Folclore Manuel Ferreira Pio

Cerca de duas centenas de elementos de dez grupos juntam-se no dia 17 de Agosto pelas 20h30 na Praça do Povo para a VII Gala Internacional de Etnografia e Folclore Manuel Ferreira Pio, organizada pelo Grupo de Folclore Monteverde. Antes, no dia 14 realiza-se a abertura oficial pelas 17h30 na Praça do Município e no dia 16, pela primeira vez, uma arruada pelas 10h30 que vai da Praça do Município em direcção ao Largo do Chafariz, passando pela Sé e terminando junto ao Teatro Municipal Baltazar Dias. Este ano o grupo, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, lançou a marca Funchal/Folk – Arraial do Mundo, associado ao evento.

Nesta edição participam a convite do Monteverde grupos do México, França, Espanha, República Checa e Croácia. Juntam-se ainda formações do continente e a convite da Casa do Povo da Camacha projectos da Eslovénia e Hungria.