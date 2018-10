Desemprego com ligeira quebra em Setembro na Madeira

“No final de Setembro de 2018 registam-se 15.807 desempregados inscritos, o que corresponde a uma redução acentuada face ao mês homólogo (-1.299 inscritos; -7,6%) e a uma diminuição muito ligeira face ao mês anterior (-23 inscritos; -0,1%)”, informa uma nota do Instituto do Emprego da Madeira.

Acrescenta ainda que “ao longo do mês de Setembro inscreveram-se 1.688 novos desempregados, o que representa um aumento de 3,9% face ao mês homólogo (+64 inscrições) e um crescimento de 42,8% face ao mês anterior (+ 506 inscrições), reflectindo o efeito sazonal do ajustamento ao novo ano lectivo” (neste mês assiste-se tradicionalmente a um grande número de professores inscritos).

Mais informa o IEM que “durante o mês foram registadas 187 novas ofertas de emprego e 849 integrações no mercado de emprego, o que corresponde a um crescimento de 12,7% das integrações registadas face ao mês homólogo (+96 integrações) e a um crescimento de 71,5% face ao mês anterior (+354 integrações)”.

Contabilizaram-se ainda no final do mês “2.446 desempregados a participarem em programas de emprego (+132 participantes do que no mês anterior) e contam-se ainda 341 inscritos a frequentarem um curso de formação profissional (+119 participantes do que em Agosto 2018), num total de 2.787 ocupados”.

Refira-se ainda que este é um novo valor mínimo mensal desde Janeiro de 2011. Ou seja, há sete anos e nove meses.