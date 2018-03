Debate sobre desigualdade salarial antecipa comemorações do Dia da Mulher, saiba de tudo na agenda desta quarta-feira

MDM- Madeira organiza debate sobre o Dia Mundial da Mulher

Às 18 horas, no Hotel Orquídea, O MDM- Madeira organiza uma iniciativa-debate alusiva ao Dia Mundial da Mulher, onde será debatido o tema ‘Desigualdade salarial em função do género’ e que contará com as intervenções do professor Pedro Telhado, com obra e estudos publicados sobre esta temática, e de Marco Gonçalves, advogado, com intervenção activa na área laboral.

Programa desta quarta-feira das comemorações do Dia da Mulher pela CMF

A Câmara Municipal do Funchal deu início ao seu programa de comemorações para assinalar o Dia Internacional da Mulher 2018 e que tem actividades previstas, em colaboração com o Conselho Municipal para a Igualdade, até ao próximo domingo, dia 11 de Março. O programa desta quarta-feira conta com a apresentação, pelas 19 horas, de ‘Ser Mulher’, pela Associação ‘Olho.Te’.

‘Serrada da Velha’ de Ponta Delgada estende-se até ao Porto Moniz

Ocorre nesta quarta-feira, 7 de Março, no sítio da Primeira Lombada, na Ponta Delgada, mais um ritual da ‘Serrada da Velha’, tradição de origens ancestrais que na Região se mantém em exclusivo nesta localidade da costa Norte da Madeira. A concentração está marcada para as 20 horas, junto ao ‘Bar A Vereda’, que em conjunto com a Junta de Freguesia de Ponta Delgada, tem a seu cargo a organização do evento e do cortejo satírico, em que se inclui a leitura do ‘testamento da velha’ e que percorrerá as principais artérias da freguesias. A Associação ‘ACANGA’ realizará no mesmo dia uma acção de divulgação do projecto no concelho vizinho de Porto Moniz, estando marcada para as 15 horas, no Centro de Ciência Viva, uma visita guiada à exposição “’0 Anos na Memória: Gangorra ao Som do Pife’, seguida de sessão de multimédia com foco no ritual da ‘Serrada da Velha’. O acesso a esta sessão é livre para o público em geral.

Jovens músicos apresentam ‘Essentials Romantics’

A Orquestra Imperatriz Sissy apresenta ‘Essentials Romantics’, às 18 horas, num concerto inserido nas comemorações dos 130 anos do Teatro Municipal Baltazar Dias. O grupo ‘The New Generation’ apresenta assim um recital de violino e piano que conta com a participação do duo de jovens músicos: Rafael Kyrychenko no piano e Filipe Fernandes no violino, que irão interpretar obras de F. Chopin, W.A.Mozart e J.Brahms. No programa constam as seguintes obras: F Chopin / Sonata n. 3 op. 58. John Downland / Flow my Tears, F. Schubert / Violin Sonata in G. minor, D. 408, J. Brahms / Violin Sonata No. 2, Op. 100. Este concerto é uma co-produção da Orquestra Imperatriz Sissy e da Câmara Municipal do Funchal. Os ingressos têm um custo de 10 euros e estão à venda na bilheteira do Teatro.

Mercado de Agricultura Biológica realiza-se excepcionalmente no Mercado Abastecedor de São Martinho

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas informa que por decisão conjunta dos produtores do Mercado de Agricultura Biológica e da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direcção Regional de Agricultura, e devido às condições meteorológicas adversas que, de acordo com as previsões, se prolongam até ao próximo fim-de-semana, o Mercado de Agricultura Biológica desta quarta-feira, dia 7 de Março, que se realiza habitualmente na Avenida Arriaga, realizar-se-á excepcionalmente no Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal (CAPA), também conhecido por Mercado Abastecedor de São Martinho, a partir das 7h30.

Trio actua no âmbito dos 40 anos do Sindicato dos Professores

O Sindicato dos Professores da Madeira, no âmbito do seu 40.º aniversário, promove pelas 19h15, na sede, um concerto pelo trio: Rebeca Oliveira (guitarra clássica), Pedro Zamora (guitarra clássica) e Micaela Abreu (voz).

Presidente do Sintap reúne com novos corpos gerentes

O presidente do Sintap, Francisco Pimentel, e o secretário-geral José Joaquim Abraão, irão reunir com os novos corpos gerentes do Sintap – Madeira, pelas 15 horas, na Rua da Cooperativa Agrícola, Bloco B 2A.

Albuquerque reúne-se com militantes de Santo António

O presidente do PSD/Madeira reúne-se nesta quarta-feira, dia 7 de Fevereiro, a partir das 19 horas, com os militantes da freguesia de Santo António, na sede local.

Paula Cabaço na IBT

A secretária regional do Turismo e Cultura marcará presença, nesta quarta-feira, dia 7 de Março, em Berlim, na Feira de Turismo ITB, uma das maiores e mais reconhecidas feiras internacionais dedicadas a este sector.

CDU aborda injustiças do sistema de avaliação de desempenho

A CDU realiza, nesta quarta-feira, dia 7 de Março, pelas 12h30, na Câmara Municipal do Funchal (junto a entrada de funcionários), uma iniciativa relacionada com as injustiças causadas pelo sistema de avaliação do desempenho na administração local.

JPP realiza conferência no porto do Funchal

O Juntos pelo Povo (JPP) vai realizar uma conferência de imprensa, esta quarta-feira de manhã, 7 de Março, no Porto do Funchal (junto à rampa do Lobo Marinho). O deputado Carlos Costa vai abordar assuntos relacionados com o sector do Mar.