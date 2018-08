Curso em Direcção e Gestão Hoteleira da UMa oficializado em Diário da República

Foi hoje publicado em Diário da República um aviso relativo à criação do curso de 1.º ciclo em Direcção e Gestão Hoteleira, pela Universidade da Madeira.

De acordo com este documento, hoje divulgado, no passado dia 7 de Agosto, foi aprovada a criação do curso de 1.º ciclo em Direcção e Gestão Hoteleira, pela Universidade da Madeira.

O referido curso, conducente ao grau de licenciado, foi sujeito a acreditação prévia junto da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, em 22 de Maio de 2018 e posteriormente registado pela Direcção-Geral do Ensino Superior, em 11 de Junho de 2018.

A licenciatura, com duração normal de 6 semestres, entra em funcionamento já a partir do ano lectivo de 2018 -2019.