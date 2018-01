Crianças e idosos do Porto Moniz vão hoje ao circo no Funchal

Os alunos das escolas do Concelho do Porto Moniz e a população sénior do município, com mais de 65 anos, terão hoje, 3 de Janeiro, uma tarde diferente que inclui uma sessão no Circo Mundial, no Funchal.

A iniciativa arranca às 15 horas e é oferecida pela Câmara Municipal do Porto Moniz. Um gesto que é feito pela quinta vez consecutiva em prol da população do Porto Moniz