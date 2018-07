Conselho Económico e Social liderado por José Manuel Rodrigues prepara programa do CDS

A nova comissão política do CDS, saída do último congresso e liderada por Rui Barreto, reuniu-se, hoje, pela primeira vez e decidiu nomear o Conselho Económico e Social para preparar ao programa eleitoral que o partido levará às eleições do próximo ano. O CES é liderado por José Manuel Rodrigues que também é presidente do partido.

A comissão política apresenta cerca de 70% de caras novas, sendo mais de 40% dos membros mulheres.

“Foi muito positivo ver o entusiasmo dos recém-chegados, a que se juntou a experiência dos nossos presidentes de concelhias e de militantes com mais experiência nestas lides”, sublinha Rui Barreto que espera que este órgão do partido seja “ um espaço vivo, de debate e de diálogo, mesclando experiência e juventude, com gente com diversos saberes técnicos e práticos”.

A preparação do programa do partido começará em Setembro, com encontros sectoriais, com militantes e quadros do CDS Madeira e personalidades externas ao partido.

“Quero um partido aberto, capaz de atrair saber e conhecimento e capaz de perceber os novos problemas que a sociedade da Madeira enfrenta, procurando caminhos para os enfrentar. Quero debate, sem medo, com responsabilidade, sem medo de arriscar, sem medo de dizer a verdade, mesmo que a verdade às vezes possa não ser simpática. Um partido que oiça antes de decidir”, promete Rui Barreto.

O líder do CDS considera “uma honra perceber que José Manuel Rodrigues, um político experiente e experimentado, com provas dadas, aceitou desempenhar um papel primordial neste processo”.

A Comissão Política nomeou ainda, como secretários-gerais adjuntos de Teófilo Cunha, eleito no último Congresso secretário-geral, Gonçalo Pimenta e Amílcar Figueira.