Como eliminar os insectos que degradam a madeira em soalho e armários?

Pois bem, a sua casa foi definitivamente alvo de um ataque de insectos xilófagos (carunchos ou térmitas – formiga branca). A partir de agora nada que tenha vestígios de madeira está salvaguardado, sendo melhor contactar-nos para ter consciência da melhor solução.

A causa da aparição desta praga não se prende com um só facto, sendo por isso difícil de justificar com certeza as razões concretas que a levam a atacar determinada habitação. Sabemos, no entanto, que os insectos que afectam as madeiras podem ter origem nos níveis de humidade (teor de água da madeira), sendo essa uma das razões para se revelarem, seja em madeiras com teor de água elevado ou baixo. Como exemplo temos as térmitas da madeira seca, caruncho e as térmitas subterrâneas.

Identificar o problema:

Procurar em toda a habitação por orifícios saída nas madeiras, seja em móveis, soalhos, pilares, painéis e vigas. Para confirmar as suas suspeitas, identifique os danos suspeitos, bata na madeira e procure por espaços ocos. De seguida exerça alguma pressão sobre a zona em questão. Se essa área facilmente ceder, é muito provável tratar-se de um ataque de insectos xilófagos. Relativamente à identificação da espécie presente, poderá ainda encontrar o serrim, o qual consiste nas partículas fecais das térmitas e carunchos.

As larvas dos carunchos, alimentam-se de madeira e produtos de madeira. Alguns insetos xilófagos alimentam-se de árvores vivas, doentes, queimadas, danificadas ou mortas, mas não atacam a madeira após o corte.

Existem espécies que habitam nas madeiras após a fase de corte, as quais podem deslocar-se para as nossas habitações, originando problemas quando emergem da madeira em novas construções ou quando são introduzidas através da lenha, potenciando também a infestação de móveis e outros objectos de madeira.

Na fase adulta, os carunchos colocam ovos nas fissuras e fendas da madeira exposta. Quando esses ovos eclodem, as larvas penetram na madeira, produzindo túneis à medida que se alimentam e causam danos extensos atrás deles. Enquanto os adultos podem viver apenas alguns dias ou semanas, as larvas destrutivas costumam passar de 2 a 5 anos perfurando madeira.

Apenas as larvas causam danos, pois é nesse período que o insecto se alimenta da madeira em busca da celulose, formando posteriormente orifícios (furos) de saída nas madeiras.

A infestação por carunchos nas nossas casas é favorecida por temperaturas constantes características de zonas com clima ameno, incluindo teor de água (humidade) da madeira mais elevado ou baixo (depende da espécie de térmitas), as quais permitem, assim, o nascimento de mais gerações durante o ano.

Que tipos de materiais são regularmente infestados por carunchos?

Paletes de madeira, caixas de transporte, lenha, artigos domésticos de madeira como molduras, cabos de vassoura, produtos de bambu, cestas de vime e móveis, objectos de arte de madeira, artesanato de madeira, troncos decorativos, móveis e panéis de madeira.

Como prevenir infestações?

A prevenção é a chave para todo o género de pragas.

- Inspeccione a madeira e produtos derivados de madeira quando as adquire, avaliando a existência de orifícios de saída e serrim, o qual consiste no pó que libertam as térmitas (formiga branca) ou caruncho.

- A lenha deve ser descascada, dividida (para acelerar a secagem) e armazenada longe da sua habitação, mas protegida das condições atmosféricas.

- Reduza a humidade dentro de casa com ventilação adequada e desumidificadores.

Somos especialistas na área de manutenção & reabilitação de superfícies em madeira, incluindo o controlo dos insectos xilófagos.

Temos um serviço Premium ao dispor dos clientes, executado com produtos inovadores e eficazes.

Dispomos de uma equipa com experiência e competência, equipada com as mais recentes tecnologias de vistoria e aplicação.

Efectuamos diagnóstico gratuito a qualquer situação de infestação e apresentamos a melhor solução em cada caso.

Contacte-nos através:

geral@woodforever.pt

Telefone: 291 930 504

Em prol da saúde pública e meio ambiente desde 1990!

www.extermino.pt