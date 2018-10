Comerciantes do Mercado dos Lavradores distinguidos pelas boas práticas de qualidade

O Vereador João Pedro Vieira entregou esta manhã, no Mercado dos Lavradores, as placas de reconhecimento aos comerciantes que se destacaram pelas boas práticas, na sequência do trabalho desenvolvido pela QualiRAM, empresa regional na área da qualidade.

Uma medida que surge na sequência de um conjunto de procedimentos levados a cabo pela Câmara Municipal do Funchal que envolveu diagnósticos no local, pacotes formativos, auditorias, a figura de ‘cliente mistério’ e várias outras práticas preparatórias conducentes à implementação futura de um Sistema de Gestão da Qualidade, tendo sido trabalhadas áreas como higiene e segurança alimentar, segurança e saúde no trabalho, boas práticas ambientais, marketing e vendas e apoio legislativo e nutricional.

João Pedro Vieira fez um balanço positivo desta primeira etapa de uma “aposta inédita na certificação”, considerando que a “evolução a nível de boas práticas e a receptividade por parte dos lojistas foi digna de registo, sendo este um esforço de qualificação que sublinha o compromisso deste Executivo para com a progressiva valorização da oferta do nosso Mercado”.

Os trabalhos incluíram, ainda, um programa de formação específica sobre motivação, planeamento, cooperação, performance, gestão de expectativas e uma comunicação mais clara e responsável. João Pedro Vieira recorda que o objetivo foi, desde o início, “envolver e valorizar os comerciantes, para que pudéssemos juntos responder com excelência às exigências de um mercado cada vez mais competitivo”, sendo que a chave do processo tem sido a “proximidade e a reciprocidade entre todos”.

Além das acções de formação, foram também realizadas diversas auditorias de segurança alimentar, bem como um acompanhamento a todos os stands e lojas, verificando progressivamente as alterações e as melhorias efectuadas durante o trabalho realizado pela QualiRAM.

“Verificámos mudanças importantes em várias áreas, desde o acondicionamento mais adequado dos produtos alimentares, até ao melhor cumprimento das boas práticas de higiene, e ao cumprimento de regras de conduta pessoal, sendo que vários stands elaboraram ainda, pela primeira vez, manuais HACCP [Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos] para os seus espaços”, salientou o vereador.