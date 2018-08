Começam hoje as novenas de preparação para a festa de Nossa Senhora do Monte

De acordo com a informação avançada pelo Jornal da Madeira, o jornal online da Diocese do Funchal, iniciam-se este domingo, dia 5 de Agosto, as novenas de preparação para a festa de Nossa Senhora do Monte, novenas estas que se prolongam até dia 13.

Serão celebradas na igreja paroquial do Monte a partir das 20 horas, sendo antecedidas da recitação do terço às 19h30 horas.

Este novenário culmina, como é habitual, com a festa em honra da padroeira da Ilha da Madeira, a 15 de Agosto. Entretanto, no dia 14 a missa vespertina está marcada para as 21 horas.

Dia 15, dia de Nossa Senhora do Monte, a celebração eucarística terá lugar pelas as 11 horas.

Ordem das novenas:

1ª Novena – 5 de Agosto “Chave de Ouro” dos sítios da Igreja, Fonte, Laginhas, Pico da Pedra e Pico.

2ª Novena – 6 de Agosto “ Boa Esperança” do sítio do Curral dos Romeiros.

3ª Novena – 7 de Agosto “Bom Coração” dos sítios Desterro, Confeiteira, Cancela, Babosos e parte da Portada de Santo António.

4ª Novena – 8 de Agosto “Boa União” dos sítios do Lombo e Lombada, parte da Portada de Santo António, Quinta dos Reis e Quinta do Salvador.

5ª Novena – 9 de Agosto “Paz” do sítio do Livramento e Piedade.

6ª Novena – 10 de Agosto “Emigrantes” dedicada a todos os emigrantes da freguesia residentes no estrangeiro.

7ª Novena – 11 de Agosto “Carreiros” dedicada aos carreiros.

8ª Novena – 12 de Agosto “Boa Vontade” dos sítios, Levada da Corujeira, Casa Branca, Tanque, Til e Pinheiro.

9ª Novena – 13 de Agosto “Boa Fé” sítios da Corujeira de Dentro, Corujeira de Fora e Lombos.