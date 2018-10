Começa, amanhã, a 4.ª edição da Semana Municipal da Igualdade de Género

‘4ª edição da Semana Municipal da Igualdade de Género’

A Câmara Municipal do Funchal assinala, na próxima semana, entre os dias 22 e 26 de outubro, a 4ª edição da Semana Municipal da Igualdade de Género. Esta segunda-feira, haverá uma conferência dedicada à Igualdade de Género nos Países da CPLP, que terá lugar na sede da Associação Presença Feminina, pelas 17 horas. Segue-se a abertura de uma exposição dedicada ao tema, a ser inaugurada no átrio da Câmara Municipal do Funchal, pelas 18 horas.

Curso: ‘Emergência e Estabilização do Doente Crítico’

Esta segunda-feira, pelas 8h45, decorre a sessão de abertura do curso: ‘Emergência e Estabilização do Doente Crítico’, no Centro de Simulação Clínica da Madeira, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A iniciativa conta com a participação de 15 médicos internos da especialidade de medicina geral e familiar dos Açores.

Este curso visa dotar os participantes de competência técnicas e não técnicas em ambiente crítico como situações de urgência e emergência médicas, recorrendo a simuladores de alta fidelidade.

O curso tem a duração de dois dias e é composto por quatro módulos: obstetrícia e pediatria; cardiologia; anestesiologia/trauma; medicina interna.

Remodelação do sistema de regadio da Região

O Largo da Achada, na Camacha, é esta segunda-feira, o palco da apresentação pública da empreitada ‘Remodelação do Sistema de Regadio da ARM na Ilha da Madeira – Rede de Distribuição’, que conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A obra inclui 27 intervenções, contemplando vários subsistemas de regadio da Região, designadamente na Calheta, Câmara de Lobos, Funchal, Machico, Ponta do Sol, Santa Cruz, Santana e Ribeira Brava. A empreitada estará concluída, previsivelmente, até agosto de 2020.

Visita ao novo auditório da Escola de Santa Cruz

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, esta segunda-feira, pelas 9h30, o novo auditório/sala de sessões da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.

A nova infra-estrutura ao serviço da comunidade escolar tem uma capacidade para cerca de 70 pessoas.

Campanha gratuita de vacinação canina

A Câmara Municipal do Funchal dá iniciou, no passado sábado, dia 20 de outubro, à realização da terceira campanha municipal gratuita de vacinação antirrábica e de identificação electrónica para cães com mais de três meses de idade. Esta campanha irá percorrer todas as freguesias do concelho.

Esta segunda-feira, a campanha decorre na Junta de Freguesia de São Gonçalo, das 17h30 às 19h30.

‘Dia Mundial do Controlador de Tráfego Aéreo’

A Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos acolherá, esta terça-feira, pelas 10 horas, uma palestra que irá ao encontro da comemoração do ‘Dia Mundial do Controlador de Tráfego Aéreo’.

O evento é de entrada livre e destina-se ao público em geral.

‘9.ª edição do Madeira Curtas’

Esta segunda-feira, o Governo Regional, através da secretaria regional de Educação, apresenta a 9.ª edição do Madeira Curtas (MC), que terá lugar na Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-escolar de São Filipe, pelas 11 horas.

O MC é um concurso que tenciona reconhecer e premiar trabalhos realizados na área do vídeo de curta duração, posicionando-se, desta maneira, como um instrumento importante na promoção da criação de conteúdos audiovisuais, com ênfase na comunidade escolar, mas cuja participação se estende a qualquer pessoa.

O tema desta edição – “Caminho sem dependências” – resultado de uma Carta de Compromisso assumida entre a DRE e a Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), que visa promover a prevenção do consumo do álcool e de outras substâncias nas camadas mais jovens, poderá ser interpretado de forma livre pelos participantes.

‘II Jornadas da Comarca da Madeira’

Inicia, esta segunda-feira e prolonga-se até sexta-feira, as ‘II Jornadas da Comarca da Madeira’. Especialistas regionais e nacionais irão debater temas relacionados com o direito civil, o direito penal ou o direito da família.

A sessão de abertura acontece, pelas 15 horas, Colégio dos Jesuítas e contará com a presença do bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, e do ex-ministro da Justiça Laborinho Lúcio.

A entrada é livre mediante inscrição, faça a sua aqui.