Circuito gratuito especial de fim de ano encerra demonstração do autocarro eléctrico e.City Gold

Para encerrar a demonstração do autocarro eléctrico e.City Gold na Madeira, que termina no final do mês, a Agência Regional de Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira (AREAM) está a organizar, para o dia 31 de Dezembro, um circuito gratuito especial de fim de ano, para transporte de passageiros no Funchal. O autocarro estará identificado com a designação ‘Fórum Madeira/Praça do Povo - Circuito Gratuito’.

O circuito gratuito compreenderá as viagens entre a Praça do Povo e o Fórum Madeira, das 15:30h às 19:30h, do dia 31 de Dezembro, e podem ser usufruídas por todos os madeirenses e visitantes. O autocarro pode ser utilizado nos dois sentidos entre a Praça do Povo e o Fórum Madeira, e tomado em qualquer paragem de autocarro da Horários do Funchal.

Estão previstas oito viagens, com o seguinte horário de saída dos terminais da Praça do Povo e do Fórum Madeira: Praça do Povo (15h30); Fórum Madeira (16 horas); Praça do Povo (16h30); Fórum Madeira (17 horas); Praça do Povo (17h30); Fórum Madeira (18 horas); Praça do Povo (18h30); Fórum Madeira (19 horas).

A primeira viagem, com saída às 15:30, será igualmente realizada pelos parceiros da iniciativa, designadamente o Governo Regional, representado pela Directora Regional da Economia e Transportes, a Câmara Municipal do Funchal, a SAM, a Horários do Funchal, o Instituto de Desenvolvimento Regional, a AREAM e a CaetanoBus, representada pelo CEO Eng. Jorge Pinto.

Esta acção tem o objectivo de dar a todos a possibilidade de experimentarem o autocarro eléctrico, e sensibilizar para a importância de utilizar os transportes públicos, em especial, nos grandes eventos, que provocam grande afluência de automóveis e congestionamento na cidade.

Esta iniciativa desenvolve-se no âmbito do Projeto Civitas Destinations, cofinanciado pelo Programa Horizonte2020.