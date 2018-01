Centro Cultural John dos Passos recebe seminário sobre aprendizagem

No dia próximo dia 10 de Janeiro, o Centro Cultural John dos Passos (Ponta do Sol) recebe, das 9 às 16 horas, o seminário “Um Olhar sobre as Aprendizagens”.

Inserido no projecto ‘Never Give Up’ - Erasmus+, este seminário, aberto público em geral, tem como objectivo principal promover um espaço de reflexão sobre factores que podem influenciar o processo de aprendizagem dos alunos. Pretende também debater estratégias eficazes para o sucesso educativo, explorando novos caminhos e novas metodologias educativas.

Caso seja professor e esteja interessado em validar as horas do seminário para efeitos de progressão na carreira poderá fazer a inscrição na plataforma ‘Interagir’. Ao público em geral basta simplesmente aparecer no dia e hora indicados.