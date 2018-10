CDU denuncia inércia do Governo Regional e da CMF no corte de árvores ‘perigosas’

A CDU esteve hoje no sítio da Casa Branca, na Freguesia de Santo António, junto ao Ribeiro do Trapiche para denunciar “a inércia do Governo Regional e da Câmara Municipal do Funchal (CMF) na garantia da segurança das populações desta localidade”, concretamente no que toca ao perigo de queda de árvores de grande porte.

“As chuvas fortes e o vento que se fizeram sentir no início do mês de Março provocaram a queda de um dos eucaliptos que já estava identificado há vários anos, sendo conhecida a necessidade de corte por parte das entidades competentes, visto esta situação representar perigo para as populações. Esta situação torna-se mais grave quando existem vários eucaliptos de grande porte, nesta mesma localidade, em perigo de cair e nada está a ser feito”, apontou Herlanda Amado.

A deputada municipal relembra que, em Abril, a CDU já havia questionado o Governo Regional e a CMF sobre esta realidade e explica que, na altura, as duas entidades responderam que “já tinham conhecimento da situação e que estavam a preparar uma intervenção para o corte dos eucaliptos e para a reposição da normalidade da vereda e da iluminação pública, que à data tinha sido danificada”.

Não obstante, sublinha a comunista “o problema mais grave ainda está por resolver, o dos eucaliptos que colocam em perigo pessoas e bens ainda não foram cortados”.

Herlanda Amado justifica com o exemplo de um eucalipto que caiu, devido às condições atmosféricas adversas do passado fim-de-semana, voltando a provocar danos na iluminação pública ali existente, bem como o bloqueio parcial da vereda de acesso ao Caminho do Trapiche.