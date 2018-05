CDS-PP Madeira congratula-se voto contra a eutanásia

Em comunicado hoje dirigido à redacção, o Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira congratulou-se com o voto contra da Assembleia da República aos projectos de lei do PS, BE, Verdes e PAN que pretendiam legalizar a eutanásia.

António Lopes da Fonseca anunciou que o seu partido entregou esta quarta-feira um Voto de Congratulação na ALM pela “protecção e celebração da vida como um bem absoluto”.