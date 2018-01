CDS-PP/Madeira avança com iniciativa parlamentar para resolver altas problemáticas

O CDS-PP/Madeira vai apresentar uma iniciativa na Assembleia Legislativa regional no sentido de encontrar uma solução para as altas problemáticas, situação que afecta cerca de 500 utentes, disse hoje o vice-presidente do partido, Mário Pereira.

“A solução que o CDS vai apresentar consiste, não só no reforço do apoio social, mas também num estímulo à abertura de novos lares de iniciativa privada e também na melhoria dos lares que são da responsabilidade do Governo Regional”, explicou em conferência de imprensa junto à residência geriátrica Atalaia Living Care, no concelho de Santa Cruz, zona leste da Madeira.

Mário Pereira, que também é deputado no parlamento regional, indicou que existem mais de 500 utentes na Madeira, quase todos idosos, a viver diariamente nas instituições de saúde, nomeadamente nos hospitais, porque não têm família que os acolha nem condições para viver sozinhos.

“Estas situações chamam-se de altas problemáticas e é um problema que existe no país todo, mas em muito maior intensidade na Madeira”, afirmou.

A iniciativa parlamentar do CDS-PP será apresentada na próxima semana e pretende “trazer o problema de volta à discussão”, no sentido de estimular o investimento em novos lares.

“O objectivo é criar uma solução mais digna para as altas problemáticas”, realçou Mário Pereira, vincando que “a culpa não está nos hospitais, porque os hospitais não resolvem situações socais”.