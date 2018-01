CDS apresenta medidas para diminuir as altas problemáticas

“Não é digno, para um idoso, terminar os seus dias vivendo numa instituição hospitalar que não está vocacionada, de forma nenhuma, para o conforto e a dignidade desses idosos”, afirmou Mário Pereira. O deputado foi o porta-voz de uma iniciativa do CDS que decorreu, hoje, junto à residência geriátrica Atalaia Living Care em que foi abordada a questão das altas problemáticas.

“Existem, na Região Autónoma da Madeira, mais de 500 utentes, quase todos idosos, a viver, diariamente, nas instituições de saúde, nomeadamente nos hospitais. Vivem nos hospitais, não porque tenham um problema de saúde em particular, mas porque não têm onde viver, não têm uma família que os acolha e não têm condições para viver sozinhos”, refere o deputado.

Mário Pereira reconhece que este é um problema que existe em todo o país,” mas em muito maior intensidade na Madeira”, onde não têm sido apresentadas soluções.

“O CDS vai apresentar, na próxima semana, na Assembleia Legislativa, uma iniciativa no sentido de voltar a trazer este problema à discussão, de voltarmos a ter investimento público em novos lares e pedir, também, à iniciativa privada que também contribua”, informa.

A proposta do CDS, que será discutida no parlamento regional, “consiste no reforço do apoio social, um estímulo à abertura de lares de iniciativa privada e a melhoria dos lares que são da responsabilidade do governo regional”.