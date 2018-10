CDS aponta falhas ao Governo Regional nos combustíveis e taxas de carga

Numa iniciativa promovida, esta manhã, o deputado do CDS-PP Lino Abreu abordou “duas promessas do Governo Regional que estão por cumprir”: a descida nos combustíveis e a eliminação da taxa na carga descarregada na Região.

Em Julho deste ano, refere Lino Abreu, o Governo Regional apresentou à Assembleia Legislativa da Madeira o orçamento retificativo com a promessa de descer o ISP - Imposto sobre produtos petrolíferos - e dessa maneira baixar o preço dos combustíveis. “Três meses depois desse compromisso, o gasóleo é hoje mais caro 7 cêntimos do que era em Julho e só nas últimas duas semanas, na Região, o preço foi agravado em quatro cêntimos enquanto no continente desceu 2 cêntimos”, realça.

Por outro lado, aponta que, em Maio deste ano, o Governo Regional anunciou no Parlamento a eliminação da Taxa de Uso Portuário (TUP- Carga), para a importação, medida que iria reflectir-se numa descida das taxas que são pagas pela movimentação da carga descarregada na Madeira. “Passados cinco meses, o executivo de Miguel Albuquerque ainda não alterou o regulamento de taxas da Administração de Portos que permite concretizar a promessa, que iria repercutir-se numa descida do custo de vida, dado que a Madeira importa 90% dos bens que consome”, frisa Lino Abreu.