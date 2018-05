‘Casa Eustace’, no Funchal, distinguida na 3ª Edição Sapa Awards 2018

No dia 11 de Maio, a Sapa Portugal distinguiu o Projecto Casa Eustace, situado no Funchal, com uma Menção Honrosa na Gala Sapa Awards 2018. A 3ª Edição realizou-se na Fundação Serralves, no Porto, perante mais de 300 pessoas.

Na Fundação Serralves e pela voz da embaixadora Cristina Ferreira, a Sapa Awards 2018 distinguiu 15 projectos em categorias tão distintas como: Comércio e Serviços, Educação, Reabilitação de Edifícios de Escritórios, Edifício Técnico Administrativos, Habitação Nova Unifamiliar, Habitação Nova Colectiva, Habitação Nova Internacional, Reabilitação em Habilitação, Reabilitação em Hotelaria, Saúde, Arquitectura e Design, Tecnologia e Sustentabilidade.

O projecto Casa Eustace, situado no Funchal, Madeira, recebeu uma Menção Honrosa do Sapa Awards 2018, na categoria Habitação Nova Unifamiliar. A sua intervenção contou com o instalador Armando F. Luís e com o atelier MSB Arquitetura e Planeamento, ambos com sede no Funchal.