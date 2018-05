Casa de Saúde S. João de Deus ampliada com apoio do Governo

O Governo da Madeira vai comparticipar com um milhão e 70 mil euros a nova unidade de saúde mental da Casa São João de Deus, considerando que é um “investimento essencial”, anunciou hoje o líder do executivo regional.

“Eu vou comparticipar nesta obra com um milhão e 70 mil euros e digo isto com a maior naturalidade e com a convicção de que o investimento do governo é um investimento essencial na saúde pública da Madeira e na melhoria da saúde mental na Madeira”, afirmou Miguel Albuquerque. O presidente do executivo fez estas declarações durante a inauguração da Unidade Beato João de Jesus, da Praça Angulo e de dois novos parques de estacionamento, infraestruturas onde a Ordem Hospitaleira de São João de Deus, que gere o estabelecimento, investiu 2,5 milhões de euros, com recurso a empréstimo bancário. “A obrigação e o imperativo do Governo é colaborar com os grandes objetivos desta instituição, dentro das disponibilidades financeiras”, sublinhou Miguel Albuquerque, destacando o desempenho da Ordem de São João de Deus no âmbito da “humanização” dos serviços prestados na saúde mental na região autónoma.

A Casa de Saúde de São João de Deus, no Funchal, é um importante estabelecimento de saúde na área da psiquiatria, saúde mental, dependências e reabilitação psicossocial.

A nova ala é composta por 11 enfermarias, com capacidade para 22 camas, e destina-se a pessoas com doenças mentais graves.

“Temos que tirar todos os estigmas das questões relacionadas com as doenças mentais”, disse Miguel Albuquerque, salientando que o Governo Regional vai “continuar a fazer um grande esforço” para acompanhar a reabilitação e a melhoria da operacionalidade e capacidade de resposta da instituição.