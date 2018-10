Cartão Viva+ garante descontos em 100 estabelecimentos comerciais

No âmbito das comemorações do Dia Internacional do Idoso, que se assinalou hoje, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos reuniu esta tarde, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, cerca de 100 empresários do concelho para assinatura dos protocolos de adesão ao cartão municipal sénior VIVA+.

O cartão municipal VIVA+ oferece um conjunto alargado de vantagens e descontos à população sénior de Câmara de Lobos no acesso a bens de consumo em cerca de 100 estabelecimentos comerciais e de serviços do concelho, com descontos que podem ir até aos 50%.

A criação do cartão municipal de Câmara de Lobos é um compromisso assumido pelo executivo autárquico liderado por Pedro Coelho e decorre de uma necessidade identificada pela população sénior do concelho. No decurso dos últimos anos, a edilidade diligenciou diversos contactos e iniciativas junto dos agentes económicos e prestadores de serviços, tendo em vista a criação de um conjunto de vantagens e descontos no acesso a diferentes bens e serviços prestados na área territorial de Câmara de Lobos.

Em traços gerais, o Cartão Sénior VIVA+ é dirigido a todas as pessoas residentes no concelho de Câmara de Lobos, com idade igual ou superior a 65 anos, e visa a concessão de descontos e vantagens no que diz respeito ao poder de compra e ao acesso a bens de consumo nas mais distintas áreas, tais como bens e serviços de alimentação, produtos para o lar ou artesanato; acesso a serviços de saúde, bem-estar e beleza; acesso a atividades e espetáculos de natureza cultura, desportiva e social; e a serviços educativos e de formação, onde se incluem as atividades dinamizadas pela Câmara Municipal.

O Cartão Municipal Sénior VIVA+ é válido para todas as freguesias do concelho, sendo o seu acesso gratuito, bastando para o efeito que os interessados, procedam ao pedido junto dos serviços de desenvolvimento social da Câmara Municipal de Câmara de Lobos. O formulário de inscrição encontra-se disponível no site da autarquia ou poderá ser solicitado junto dos serviços da edilidade, devendo o requerimento ser acompanhado de fotocópia do cartão de cidadão e duas fotografias tipo passe.

Na cerimónia de apresentação do cartão VIVA+ e de assinatura dos protocolos de cooperação entre a autarquia e as empresas do concelho o Presidente da Câmara, Pedro Coelho, ressalvou a disponibilidade dos agentes económicos em aderir a este projeto municipal. A grande adesão das empresas ao cartão municipal sénior VIVA+ é reveladora do sentido de responsabilidade social dos agentes económicos e o seu empenho na prossecução do bem comum e da melhoria das condições de vida e do bem-estar da população sénior.