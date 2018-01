Carlos Pereira separa a política da justiça na tragédia do Monte

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, a vereadora do Ambiente, Idalina Perestrelo e o chefe de divisão de jardins, Francisco Andrade, foram constituídos arguidos no processo relacionado com a tragédia do Monte, a 15 de Agosto do ano passado, quando a queda de uma árvore, no Largo da Fonte, provocou a morte a 13 pessoas e ferimentos em mais de 50. Questionado sobre esta decisão do MP, o líder regional do Partido Socialista concorda com as posições de outros dirigentes partidários sobre este assunto.

“A única coisa que o PS tem a dizer sobre esta matéria é que continua bastante preocupado e associa-se ao sofrimento de todas as famílias que tiveram perdas que todos conhecemos. Isso é o que mais interessa, o mais importante é mostrar solidariedade com essas famílias que hoje ainda passam muitas dificuldades e estão bastante tristes”, afirma Carlos Pereira.

O líder socialista separa as questões políticas da justiça: “Sobre as responsabilidades, devem ser apuradas nos lugares certos, na justiça. À justiça o que é da justiça, à política o que é da política e não temos mais comentários a fazer”.