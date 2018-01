Carlos Pereira recorda promessas cumpridas pelos socialistas

O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, regressa à Madeira este mês para concretizar a promessa de comparticipação nas despesas de saúde dos emigrantes regressados da Venezuela. Uma verba de cerca de um milhão de euros que será transferida para o Governo Regional e que representa um terço das despesas contabilizadas. Uma medida que o líder regional do PS destaca e inclui na lista de promessas feitas pelos socialistas madeirenses e que envolviam negociações com o governo da República.

Carlos Pereira deu uma conferência de imprensa em que recorda que esta tinha sido uma promessa sua, antes da discussão do Orçamento de Estado para 2018. “Dissemos que iríamos fazer tudo o que estivesse ao nosso alcance para o pagamentos das despesas de saúde e foi o que aconteceu”, sublinha.

Esta, afirma, tem sido a linha de actuação da direcção do PS-M desde que está à frente do partido. “Tem sido difícil o diálogo com o Estado, mas temos conseguido”, garante o dirigente socialistas que dá como exemplos o co-financiamento do novo hospital, a vinda de meios aéreos para o combate aos fogos, bem como as ajuda às vítimas dos incêndios.

Carlos Pereira também refere como uma conquista do PS-M a inclusão, no OE2018, da possibilidade de negociação da redução dos juros da dívida da Madeira e outras medidas, como as questões jurídicas das habitações em zona de domínio público marítimo, ou a redução da contribuição dos agricultores para a segurança social.

“Demonstramos que somos um partido de confiança e que estamos preparados para governar a Madeira”, conclui.