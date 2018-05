Câmara do Funchal abre abre vagas para 205 colaboradores

A autarquia do Funchal vai integrar, em breve, 29 estagiários no quadro. Depois vão ser contratados os restantes 176, quer tenham ou não vínculo à Função Pública. É este o assunto que faz manchete na edição em papel desta quarta-feira no DIÁRIO de Notícias.

Já a grande mancha fotográfica remete para o dia da tomada de posse do novo comandante regional da PSP Madeira. “Polícias obrigados a lavar viaturas no dia da posse do novo comandante” é o título que acompanha a imagem.

No topo da capa há três outras chamadas: Acusado do triplo homicídio em Santana começa hoje a ser julgado; Eutanásia chumbada - Os quatro projectos-lei ficaram pelo caminho, um deles por cinco votos. Deputados eleitos pela Madeira divididos; e Ivo Vieira acredita que será mais forte no Moreirense.

