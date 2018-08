Câmara de Santa Cruz reconhece trabalho de 300 funcionários da autarquia

“Os Recursos Humanos são o elemento essencial e primordial de qualquer instituição” e, por isso, a Câmara Municipal de Santa Cruz concedeu, esta tarde, medalhas a 300 funcionários que cumpriram 10, 20 e 30 anos de serviço.

Na cerimónia, o presidente Filipe Sousa e a presidente da Assembleia Municipal de Santa Cruz, Júlia Caré, sublinharam a importância do trabalho destes profissionais no serviço à comunidade do concelho.

“Cientes das valências que este acto solene tem na relação das instituições com os seus trabalhadores, decidimos, por isso, não só reactivar a entrega das referidas medalhas, mas também fazê-lo em retroactividade para com aqueles funcionários que não foram distinguidos em anos anteriores, mas que já cumpriram os anos de serviço contemplados na proposta aprovada pelo actual executivo”, refere nota enviada à imprensa.

“Entendemos que esta medida insere-se numa racional e justa prática das instituições face aos seus colaboradores, na medida em que cria uma instância de reconhecimento, mas também um momento de pertença à instituição que deve ser promovido”, conclui.