Cafôfo quer ferry todo o ano para Lisboa

Foi no congresso da JS-Madeira, que Paulo Cafôfo defendeu a existência da ligação por ferry entre a Madeira e o continente durante todo o ano e, ao contrário do que aconteceu em 2018, com Lisboa.

“Em termos de passageiros, em termos de volume e em termos de uma nova atractividade, Lisboa será com certeza um melhor destino e uma melhor partida também.”

O presidente da CMF, que já foi apresentado pelo PS como pessoa que assumirá a presidência do Governo regional, no caso de ganhar as eleições do próximo ano, também defendeu que o subsídio de mobilidade se aplique ao transporte marítimo.

O Congresso da JS também aprovou, por unanimidade, a Moção de Estratégia Global apresentada por Olavo Câmara, ‘A Madeira à Tua Maneira’.