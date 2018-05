Cafôfo nas comemorações de aniversário da Estação Radar N.º4

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, acompanhou, esta manhã, a cerimónia que celebrou o 5º aniversário de funcionamento da Estação Radar N.º4 (ER4), localizada no Pico do Areeiro.

A cerimónia militar foi presidida pelo Tenente-Geral Comandante Aéreo Joaquim Borrego e incluiu, no seu programa, o Hastear das Bandeiras Nacional e da Força Aérea, as Honras Militares e a histórica rendição do Porta-Estandarte da Unidade.

A Estação Radar N.º4 é parte integrante do projecto ‘Sistema de Comando e Controlo Aéreo de Portugal’ (SICCAP), e está operante 24 horas por dia, durante todo o ano, permitindo ampliar o alcance da defesa aérea nacional.

Paulo Cafôfo considerou, na ocasião, “determinante” o papel da Força Aérea Portuguesa em termos de eficácia e segurança no cumprimento de missões de interesse público, bem como em termos de prontidão dos meios de vigilância e detecção, sublinhando a importância para a Região da Estação Radar N.º4.