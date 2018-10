Cabaço preside a conferência para sensibilizar jovens para as Europeias 2019

“Sensibilizar, esclarecer e mobilizar os mais jovens para a participação activa na construção do futuro da Europa e para a importância do voto, numa altura em que se avizinham as Eleições Europeias de 2019”, são os objectivos da acção informativa que a Delegação do Parlamento Europeu em Lisboa e a Direcção Regional dos Assuntos Europeus e da Cooperação Externa promovem, esta quinta-feira (dia 18 de Outubro), pelas 9h30, na Sala Lisboa do Casino Park Hotel.

A iniciativa que surge integrada na 46ª Assembleia Geral da Conferência das Regiões Periféricas Marítimas (CRPM) e destina-se aos alunos do ensino superior e secundário, nomeadamente da Universidade da Madeira e da Escola Profissional Cristóvão Colombo (Escola Embaixadora do Parlamento Europeu).

A referida Conferência, intitulada “Engaging Young People”, será presidida pela Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, num encontro que conta com a participação do Chefe da Delegação do Parlamento Europeu em Lisboa, Pedro Valente, assim como das duas Eurodeputadas madeirenses, Cláudia Monteiro de Aguiar e Liliana Rodrigues, além de um representante da CRPM.