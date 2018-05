BE/M exige oferta de serviços públicos de transporte “mais eficaz” e “integrada”

O BE/M exige que haja uma oferta de serviços públicos de transporte colectivo de passageiros “mais eficaz e integrada, que cubra toda a ilha da Madeira”. E, por isso, defende que deve ser o Governo Regional a ter a totalidade desta ‘pasta’.

“Há um novo regime jurídico, que foi aprovado em 2015, que faz caducar todas as licenças que estão actualmente em vigor, no final de 2019. E isso dá oportunidade ao Governo Regional, como autoridade de transporte, de integrar todas as companhias numa única para ter uma oferta mais eficaz às necessidades da população”, disse o coordenador regional do BE/M, Paulino Ascenção.

O ‘bloquista’ afirmou que, no fundo, é concluir um processo que se iniciou, nos anos 80, com a criação da Transfunchal, que integrou uma série de companhias que existiam, tendo esse processo tido um novo desenvolvimento quando a Horários do Funchal integrou a companhia que serve o Curral das Freiras, Camacha e Santana, restando outras três nas mãos de privados.

“Os serviços públicos de transporte existem para servir as pessoas e não para servir os lucros dos privados e nós entendemos que se for o Governo Regional a ter toda a oferta ela pode ser mais eficaz, porque há uma série de lacunas que estão identificadas no plano estratégico que o executivo produziu há dois anos, como a falta de ligação das localidades ao centro do concelho, falta de conforto nas paragens e falta de ligação entre as diferentes sedes de concelho”, acrescentou.